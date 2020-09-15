Ликвидировать Асада Трампа отговорили в Пентагоне / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
«Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона – ред.) был против», - сказал он.
По словам Трампа, «Мэттис - крайне переоцененный генерал».
Глава Белого дома добавил, что в итоге не сожалеет о том, что план не был реализован, потому что гарантий успеха плана не было.
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