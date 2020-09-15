Организовать операцию по ликвидации Башара Асада Трамп собирался еще несколько лет назад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона – ред.) был против», - сказал он.

По словам Трампа, «Мэттис - крайне переоцененный генерал».

Глава Белого дома добавил, что в итоге не сожалеет о том, что план не был реализован, потому что гарантий успеха плана не было.

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Автор: УНИАН