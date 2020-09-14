Ярослав Качиньский заявил, что представители движения "атакуют", и этому необходимо противостоять.

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что ЛГБТ – это угроза для западной цивилизации, и призвал бороться с ней.

Читайте такжеВ Польше задержали женщину, которая распространяла «иконы» Божьей Матери в цветах ЛГБТСвое мнение он высказал в интервью Sieci, сообщает «Европейская правда».

«Наша цивилизация, как говорил мой покойный брат Лех Качиньский, добрейшая к человеку в истории мира. С этим течением (ЛГБТ), которое сегодня так атакует, бороться надо – хоть и разумно. Это не значит, что не бороться или бороться с какой-то небывалой мягкостью или без готовности использовать все средства, которыми обладает государство», - заявил Качиньский.

По его словам, он выступает за то, чтобы «активно противостоять этим угрозам для нашей цивилизации»: потому что опыт пассивности показывает всегда один и тот же эффект.

В качестве примера Качиньский привел Ирландию, которая, по его оценке, не так давно была настолько католической страной, что в сравнении с ней Польша «выглядела государством с воинствующим безбожием», а сегодня «является католической пустыней с воинствующим ЛГБТ-идеологии»:

«Значит, надо ставить плотину и искать как можно большие средства, чтобы она была прочной. Конечно, основной мерой должно быть убеждение, убеждение, чтобы люди не впадали в безумие».

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Автор: Катерина Шварц