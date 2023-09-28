По его словам, они обманули Россию во время подписания так называемых Минских соглашений.

Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в "разрушении территориальной целостности Украины".

Как заявил Лавров в интервью ТАСС, Франция и Германия якобы "разрушили территориальную целостность Украины, поскольку они не намеревались выполнять Минские соглашения".

"Когда открыто соавторы Владимира Путина по Минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и вовсе не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся", - сказал Лавров.

Он также отметил, что в прошлом году экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были "попыткой дать время Украине". По мнению Лаврова, это было сделано "с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации". Он цинично убеждает, что "сохранение территориальной целостности Украины было сутью Минских соглашений".

"Территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу - Луганской и Донецкой народным республикам", - пояснил он.

Минские соглашения

РФ в 2014 году поддержала боевиков, которые на части Донбасса создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также ворвались российские войска.

Для того, чтобы разрешить конфликт, были подписаны Минские соглашения. Россия утверждала, что не является стороной конфликта и называла себя "посредником".

Осенью прошлого года российские власти пошли на обострение ситуацию на границе с Украиной – стянули много военнослужащих и техники. В Украине и в западных странах заговорили об угрозе вторжения.

В середине февраля 2022-го на части востока Украины обострился конфликт - боевики открывали огонь по населенным пунктам из тяжелого вооружения, которое запрещено "Минском", и обвиняли в вооруженных провокациях украинскую сторону.

Затем в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию населения в РФ и "мобилизацию". 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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