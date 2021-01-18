В понедельник, 18 января, на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сошла лавина, в результате чего под снежными завалами оказались 10 лыжников.
Об этом сообщает пресс-служба кантональной полиции.
Трагедия унесла жизнь одного человека – гражданина Великобритании. Другого мужчину доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители отметили, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.
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Спасатели на вертолетах находятся на месте происшествия и пытаются найти заваленных людей. Кроме этого, лыжников ищут и с помощью собак.
Известно, что прокуратура начала уголовное дело по факту инцидента.
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