Ларри Флинту было 78 лет.

В США на 79-м году жизни умер основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт.

Флинт умер 10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его брата Джимми Флинта.

Как пишет ТMZ со ссылкой на представителей его семьи, по предварительным данным, причиной смерти медиамагната стала сердечная недостаточность.

Ларри Флинт: чем он известен

Империя Флинта началась в 1960-х годах. Он купил бар в штате Огайо, где работала его мать, и расширил его до сети клубов для взрослых, которые он назвал Hustler. Позднее он решил издавать одноименный журнал, при этом поначалу он задумывал его как рекламу клубов, но успех издания оказался таким, что он стал конкурентом Playboy.

В 1978 году на Флинта было совершено покушение. Джозеф Пол Франклин выстрелил в него у здания суда, где тот проходил ответчиком по делу о распространении непристойных материалов. Флинт остался инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске.

В 2017 году порномагнат предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая могла привести к импичменту президента США Дональда Трампа.

Журнал Hustler

Hustler - это ежемесячный порнографический журнал для мужчин, издающийся в США. Первый номер выпущен в 1974 году именно Ларри Флинтом. Изданием журнала занимается издательский дом Larry Flynt Publications, деятельность которого простирается на многие области медиабизнеса для взрослых.

Hustler является самым успешным журналом в истории порнографической индустрии. Тираж журнала рос сначала медленно, перейдя рубеж в один миллион экземпляров только после публикаций фотографий обнаженной Джеки Онассис, осенью 1975 года.

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Автор: Олег Давыгора