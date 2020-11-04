Согласно первым опросам, Трамп побеждает в консервативных штатах.

В США завершилось голосование на выборах президента, последние участки закрылись в 6 утра по Киеву.

Как передает Радио Свобода, согласно первым опросам, Трамп побеждает в консервативных штатах, таких как Теннесси, Арканзас, Западная Вирджиния, Луизиана, Миссисипи, Индиана и Оклахома. Ожидается, что Байден обеспечит себе победу в традиционно «демократических» штатах, включая Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр и Массачусетс.

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По данным опросов, во Флориде победу одержит Трамп, тогда как Байден будет иметь преимущество в Огайо и Северной Каролине. Ожидается, что эти штаты, вместе с Джорджией и Пенсильванией, повлияют на окончательный результат выборов.

На этих выборах более 100 миллионов человек проголосовали досрочно – по почте или на избирательных участках.

Из-за большого количества избирателей, проголосовавших по почте, результаты выборов могут оставаться неизвестными в течение нескольких дней или даже недель. Обе стороны заявили, что готовы к юридическим баталиям для определения победителя.

Первые данные о выборах президента США-2020

В США завершилось голосование на участках в ряде штатов. По предварительным результатам подсчета голосов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

По состоянию на 7:15 по киевскому времени, по данным Reuters, он набирает 205 голосов, в то время как Трамп - 136.

По данным Associated Press, у Байдена - 223 голоса, у Трампа - 136.

По данным CNN, у Байдена - 205 голосов, у Трампа - 136.

По данным FOX News, у Байдена - 227 голосов, у Трампа - 210.

Как выбирают президента США

Президентские выборы в США проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе избирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Граждане заранее знают, кого поддерживает каждый избиратель.

В каждом штате разное количество выборщиков. Например, в большом штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в крупных штатах.

Через 41 день после всенародного голосования избиратели заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

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Автор: Андрей Василюк