Ранее компания уже останавливала свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну.

Крупнейший мировой производитель подшипников шведская компания SKF уходит из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. В этой ужасной ситуации мы, как всегда, уважали все санкции и экспортный контроль. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее компания остановила свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну.

Отмечается, что теперь компания решила прекратить свои сделки, участие и инвестиции SKF в России. Ее намерение состоит в том, чтобы избавиться от всех российских операций и обеспечить будущее наших коллег".

Как сообщал УНИАН, в конце марта крупнейший мировой производитель подшипников шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в России.

Справка УНИАН. SKF - шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Штаб-квартира компании расположена в Гетеборге.