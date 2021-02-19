Подозреваемых задержала полиция / Скриншот
Украли бриллианты на миллионы евро. Испанская полиция арестовала подозреваемых в краже драгоценностей.
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Они провели совместную операцию с французскими полицейскими.
Восемь человек подозреваются в том, что они притворились покупателями и украли в Барселоне редкий бриллиант стоимостью 15 миллионов евро.
Ворам удалось отвлечь продавца и просто подменить драгоценность. На следующую кражу они пошли через несколько месяцев. Сейчас их ждет суд.
Новости Украины: в Испании задержали воров редкого бриллианта
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