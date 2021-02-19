Ворам удалось отвлечь продавца и просто подменить драгоценность.

Украли бриллианты на миллионы евро. Испанская полиция арестовала подозреваемых в краже драгоценностей.

Читайте такжеВ США вышел на свободу преступник, отсидевший 68 летОб этом идёт речь в сюжете ТСН

Они провели совместную операцию с французскими полицейскими.

Восемь человек подозреваются в том, что они притворились покупателями и украли в Барселоне редкий бриллиант стоимостью 15 миллионов евро.

Ворам удалось отвлечь продавца и просто подменить драгоценность. На следующую кражу они пошли через несколько месяцев. Сейчас их ждет суд.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН