Wall Street Journal: США закупают мешки для умерших от коронавируса, готовясь к худшему

Американское правительство тратит миллионы долларов на мешки для трупов и даже использует запасы военных.

Правительство США заказало 100 тысяч мешков для тел умерших от коронавируса, готовясь к "худшему сценарию", о чем говорят американские чиновники. Гигантский заказ средство для "хранения человеческих останков" был сделан на прошлой неделе на фоне гибели 58 тысяч американцев.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса. В понедельник президент Дональд Трамп озвучил прогнозы относительно пандемии COVID-19. По его словам, он коронавирус, скорее всего, умрут 60-70 тысяч американцев. В это же время, некоторые штаты начали восстанавливать работу предприятий, ссылаясь на сокращение темпов заражения.

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Заказ 100 тысяч мешков для трупов на 5,1 миллион долларов сделало Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Об этом свидетельствуют официальные данные о закупках. Поставщиком выступила небольшая компания из Калифорнии, которая обязана выполнить доставку до 4 мая.

В МЧС пояснили, что с самого начала мероприятий по борьбе против коронавируса в ведомстве сосредоточились на подготовке к "худшему из возможных сценариев".

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"Чтобы удовлетворить спрос в соответствии с моделями худшего сценария, FEMA инициирует широкий спектр закупочных контрактов, чтобы увеличить имеющиеся запасы и произвести больше мешков для будущих потребностей, если таковые возникнут", - повидомили в FEMA.

Wall Street Journal также пишет, что Департамент обороны США передал FEMA дополнительно 100 тысяч мешков для тел, которые были в запасах военных. Но теперь их будут использовать гражданские службы.