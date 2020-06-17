В США придумали антикоронавирусные спортзалы
06:31, 17 июня 2020Мир
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На этой неделе несколько американских штатов ослабляют карантин: любители спорта снова смогут посещать спортзалы – с определенными ограничениями.
Люди в спортзале смогут заниматься спортом соблюдая правила / Фото KTLA5
В спортзале в Калифорнии создали персональные ячейки для занимающихся спортом.
Пространство спортивного зала разделено обычной клеенкой. В каждой из ячеек есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования, сообщает KTLA5.
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Из-за такого режима соблюдения дистанции, одновременно заниматься теперь могут вдвое меньше людей.
По словам владельца спортзала Пита Сапсина, сборка контейнеров заняла три дня.
«С трубами и душевыми клеенками все вышло дешевле, чем с перегородками из плексигласа», — говорит он.
Как сообщал ранее УНИАН, доктор Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, а не в зале.
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