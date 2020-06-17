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В США придумали антикоронавирусные спортзалы

06:31, 17 июня 2020
Мир
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Люди в спортзале смогут заниматься спортом соблюдая правила / Фото KTLA5

Пространство спортивного зала разделено обычной клеенкой. В каждой из ячеек есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования, сообщает KTLA5.

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Из-за такого режима соблюдения дистанции, одновременно заниматься теперь могут вдвое меньше людей.

По словам владельца спортзала Пита Сапсина, сборка контейнеров заняла три дня.

«С трубами и душевыми клеенками все вышло дешевле, чем с перегородками из плексигласа», —  говорит он.

Как сообщал ранее УНИАН, доктор Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, а не в зале.

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