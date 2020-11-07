Польша оказалась в шаге от локдауна.
С сегодняшнего дня, 7 ноября, по всей Польше вступают в силу новые противоэпидемические ограничения. Закрытыми будут учреждения культуры, ограниченной будет работа торговых центров, гостиницы будут принимать только людей в командировке, а в магазины и храмы сможет войти меньше человек.
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Об этом сообщает "Польское радио".
"Театры, кинотеатры, музеи, галереи, все учреждения культуры будут временно закрыты, потому что мы хотим уменьшить общественное движение", - предупредил еще в среду премьер Матеуш Моравецкий.
С субботы меньше человек сможет войти в магазины или храмы, фактическое замораживание охватит тоже сектор торговли и услуг.
"Магазины в торговых центрах будут закрытыми, за исключением продуктовых магазинов, аптек, пунктов обслуживания. Гостиничные объекты будут доступными только для гостей, осуществляющих служебные поездки", - сказал Моравецкий.
Правительство предостерегает, что если число новых суточных заражений увеличится до 70-75 на 100 тысяч человек, в Польше введут полный локдаун.
Напомним, Польша в пятницу, 6 ноября, установила печальный рекорд – в стране выявили 21 897 новых случаев заражение коронавирусом.
Между тем 7 ноября Украина тоже установила коронавирусный антирекорд - за сутки обнаружили 10 746 случаев инфицирования. За все время пандемии в Украине заболели 450 934 человека, выздоровели – 204 229, умерли – 8 312.
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