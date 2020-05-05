Financial Times: Коронавирус может покончить с работой в офисе

Многие компании думают над тем, чтобы сэкономить на аренде помещений, но эксперты отмечают, что работа из дома далеко не всем подходит

В мире социального дистанцирования много офисных работников не видели своих рабочих столов уже несколько недель. Но когда карантин, введенный из-за коронавируса, закончится, вероятно, в мире будет меньше офисных столов, за которые можно было бы вернуться.

Столкнувшись с острой необходимостью сократить расходы, руководители компаний заметили, что это можно сделать за счет недвижимости, учитывая то, как легко их фирмам удалось адаптироваться к удаленной работе. Об этом пишет Financial Times.

"Идея размещения 7 тысяч людей в одном здании может отойти в прошлое", - говорит представитель Barclays Джес Стейли.

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"Возможно, нам не нужны все офисы, которые у нас сейчас есть по всему миру", - добавляет Дирк ван де Пут с Mondelez. Тем временем, Серджио Ермотти сказал изданию, что UBS уже думает покинуть дорогие офисы в центре города.

Компания PwC провела опрос, который показал, что четверть финансовых директоров уже рассматривают возможность сокращения объемов недвижимости. Тем временем, фирма Site Selectors Guild, которая помогает компаниям искать новые квадратные метры, рассказала, что с начала карантина в США половина поисков была приостановлена.

Глава команды по подбору помещений американской бухгалтерской фирмы BDO Том Стингер говорит, что его клиенты серьезно обсуждают вопрос сокращения расходов на недвижимость.

"За шесть недель мы взяли почти все офисы корпоративной Америки и перенесли их на кухни и гостиные. Но все прошло без проблем", - говорит он.

"Люди привыкают. Теперь в корпоративной и правительственной сфере считается нормальным, если во время видео-конференции позади бегает собака или ребенок", - добавил Стингер.

Не скучают за офисами и руководители компаний.

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"За последние шесть недель у меня было больше контактов с 20 тысячами сотрудников, чем за последние 6 месяцев", - признался Джим Коллинз из биотехнологической компании Corteva. В свою очередь, Салил Парех из компании Infosys говорит, что ему было легче организовать видеоконференции с клиентами из дома, чем ходить к ним на встречу. Поэтому он не видит большой необходимости в том, чтобы его сотрудники как можно быстрее возвращались в офис после карантина. И некоторые из них могут остаться дома.

Но все это тревожный сигнал для руководителей компаний, владеющих коммерческой недвижимостью. Они подчеркивают, что работа по дому - это "неприемлемо".

"Многие из нас уже столкнулся с проблемой неэффективности работы из дома. Люди скучают за взаимодействием и производительностью, которую обеспечивает офисная среду", - сказал один из руководителей Empire Realty Realty Trust Томас Дюрелс.

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Исполнительный директор British Land Крис Григг считает, что люди будут работать в офисах и в будущем. Хотя формат такой работы может измениться.

"Надо понимать, что есть люди, которые изо всех сил стараются совмещать уход за детьми и их обучение со своей ежедневной работой. А еще больше сотрудников младшего звена, которые арендуют квартиры вместе и думают, что нынешняя ситуация - это кошмар", - говорит Григг.