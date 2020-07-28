Италия планирует продлить чрезвычайное положение до конца октября

Продление ЧС в Италии позволит принимать решение по сдерживанию пандемии коронавируса без одобрения парламента.

Правительство Италии планирует продлить чрезвычайное положение до 31 октября для борьбы с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает Politico.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - заявил министр здравоохранения Роберто Сперанса.

Премьер-министр Джузеппе Конте сегодня проинформирует сенаторов о намерении правительства, а уже завтра утром - в парламенте.

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Такими образом, продление чрезвычайного положения в Италии позволит принимать решение по сдерживанию пандемии коронавируса без одобрения парламента.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в конце января, которое длилось полгода. Срок его действия истекает в конце июля.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.

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