Он стал одним из первых мировых лидеров, которые вакцинировались от коронавируса

Также вакцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн/ Скриншот Также вакцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн/

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире вакцинировался от коронавируса.

Читайте такжеВ Израиле к "красной зоне" отнесли все страны мираВидео опубликовано на его странице в Facebook.

Он стал одним из первых мировых лидеров, которые вакцинировались от коронавируса.

Также вакцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

"Мы много работали, чтобы доставить в нашу страну миллионы вакцин. Израиль - одна из первых стран, получивших вакцины. Все это не само собой разумеющееся. Сегодня, более чем когда-либо, я взволнован и горжусь тем, что являюсь премьер-министром Израиля", - написал Нетаньяху.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife, разработанной Институтом биологических исследований имени Вейцмана.

Тем временем, в Украине Минздрав составил граіки будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Людмила Жерновская