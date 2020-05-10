Смягчение карантина в Италии: в Пьемонте заработают школы и детсады

Заведения откроют только в нескольких муниципалитетах в "пилотном формате".

В итальянском Пьемонте в "пилотном формате" откроют отдельные школы и детские сады, но с определенными ограничениями.

Об этом сообщает La Rebubblica.

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Так, школы и детсады будут открыты с 12 мая до 12 июня. Сначала это будут только заведения нескольких муниципалитетов в провинции Верчелли – Боргосезия, Варалло и Квадроне.

В группах одновременно будут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы – не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров площади на каждого ребенка. Родители детей и персонал учреждений должны будут сдать тест на коронавирус.

Дети будут находиться в учреждениях полный рабочий день, с 8 до 18 часов. Эта услуга будет платной и будет стоить 10 евро в день и 5 евро за питание.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона. В Италии, в частности, зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения.