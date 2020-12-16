В министерстве сообщают, что заболеваемость выросла во время второй волны инфекций летом и осенью.

Согласно результатам последнего этапа общенационального исследования антител, около 9,9% населения Испании (около 4,7 миллиона человек) подверглись воздействию коронавируса.

Читайте такжеАмериканский регулятор лекарств признал безопасной вакцину ModernaОб этом заявили представители Министерства здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот показатель значительно превосходит количество подтвержденных случаев в стране - чуть более 1,75 миллиона.

В министерстве сообщают, что заболеваемость выросла во время второй волны инфекций летом и осенью. Отмечается, что первые результаты исследования, опубликованные в июле после тестирования почти 70 000 человек по всей Испании в апреле-июне, показали уровень распространенности чуть более 5%.

Коронавирус в Испании

По состоянию на утро понедельника, 14 декабря, Испания была в лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире - 1 730 575 случаев.

В испанской Севилье 11 декабря 2020 года представители индустрии развлечений и туризма устроили перформанс, во время которого "похоронили" свою сферу деятельности.

Также правительство Испании ограничивает внутренние передвижения между городами на период Рождества и Нового года. Благодаря этим ограничениям чиновники хотят предотвратить рост числа заражений коронавирусом.

В то же время, Испания имеет амбициозные планы на 2021 год и надеется снова принять туристов уже в марте.

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Автор: УНИАН