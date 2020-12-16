Этот показатель значительно превосходит количество подтвержденных случаев в стране / фото REUTERS

Согласно результатам последнего этапа общенационального исследования антител, около 9,9% населения Испании (около 4,7 миллиона человек) подверглись воздействию коронавируса.

Читайте такжеАмериканский регулятор лекарств признал безопасной вакцину ModernaОб этом заявили представители Министерства здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот показатель значительно превосходит количество подтвержденных случаев в стране - чуть более 1,75 миллиона.

В министерстве сообщают, что заболеваемость выросла во время второй волны инфекций летом и осенью. Отмечается, что первые результаты исследования, опубликованные в июле после тестирования почти 70 000 человек по всей Испании в апреле-июне, показали уровень распространенности чуть более 5%.

Коронавирус в Испании

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Автор: УНИАН