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В Испании ограничили курение, чтобы сдержать распространение коронавируса

16:07, 13 августа 2020
Мир
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В Галисии запретили курить на террасах, если дистанция с другими людьми менее 2 метра / REUTERS

В частности, власти этого автономного региона запретили курение на улице и в общественных местах, например террасах ресторанов, если между людьми невозможно обеспечить дистанцию не менее метра, пишет Европейская правда со ссылкой на El Pais.

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Новые требования были приняты накануне вечером и начали действовать сегодня, 13 августа.

Еще 8 регионов, включая Мадрид, рассматривают внедрение такого правила.

Ситуация с коронавирусом

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Автор: Александр Топчий

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