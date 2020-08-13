В Испании ограничили курение, чтобы сдержать распространение коронавируса

Для борьбы с распространением коронавируса в испанском регионе Галисия ограничивают курение.

В испанском регионе Галисия ввели ограничения на курение в общественных местах для сдерживания распространения коронавируса.

В частности, власти этого автономного региона запретили курение на улице и в общественных местах, например террасах ресторанов, если между людьми невозможно обеспечить дистанцию не менее метра, пишет Европейская правда со ссылкой на El Pais.

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Новые требования были приняты накануне вечером и начали действовать сегодня, 13 августа.

Еще 8 регионов, включая Мадрид, рассматривают внедрение такого правила.

Ситуация с коронавирусом

По состоянию на утро 13 августа во мире зафиксировано 20,5 млн случаев инфицирования коронавирусной болезнью. За сутки заболело более 600 тыс. человек.

В Украине 13 августа утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 86 140. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1500.

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Автор: Александр Топчий