В Испании ограничили курение, чтобы сдержать распространение коронавируса
16:07, 13 августа 2020Мир
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Для борьбы с распространением коронавируса в испанском регионе Галисия ограничивают курение.
В Галисии запретили курить на террасах, если дистанция с другими людьми менее 2 метра / REUTERS
В испанском регионе Галисия ввели ограничения на курение в общественных местах для сдерживания распространения коронавируса.
В частности, власти этого автономного региона запретили курение на улице и в общественных местах, например террасах ресторанов, если между людьми невозможно обеспечить дистанцию не менее метра, пишет Европейская правда со ссылкой на El Pais.
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Новые требования были приняты накануне вечером и начали действовать сегодня, 13 августа.
Еще 8 регионов, включая Мадрид, рассматривают внедрение такого правила.
Ситуация с коронавирусом
- По состоянию на утро 13 августа во мире зафиксировано 20,5 млн случаев инфицирования коронавирусной болезнью. За сутки заболело более 600 тыс. человек.
- В Украине 13 августа утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 86 140. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1500.
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