Карантин планируют продлить до 20 декабря, чтобы замедлить распространение пандемии COVID-19.

16 федеральных земель Германии планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год, предлагая некоторое ослабление ограничений коронавируса, чтобы позволить семьям и друзьям праздновать вместе.

Читайте такжеУкраденное Рождество: в Европе создают праздничную атмосферу несмотря на перспективы локдауна на праздники (фоторепортаж, видео)Об этом пишет Reuters.

Главы федеральных земель должны обсудить свои планы с канцлером Ангелой Меркель в среду.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер уверен, что меры, согласованные лидерами поздно вечером в понедельник, будут приняты.

Премьеры двух штатов также заявили, что существуют договоренности о продлении карантина до 20 декабря, чтобы замедлить распространение пандемии COVID-19 и сделать возможными семейные встречи на Рождество.

“Рождество и другие праздники в конце года должны быть возможны как празднование с семьей и друзьями даже в этот необычный год, хотя и в меньшем масштабе”, - говорится в проекте.

Коронавирус в Германии: что стоит знать

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил во вторник, что ежедневное число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 13 554 за последние 24 часа до 942 687. Общее число погибших составило 14 361 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании президиума Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что карантинные меры в стране могут ужесточить.

В Германии за время пандемии коронавируса стало больше миллионеров. По данным финучреждения, с января по июнь текущего года число жителей страны с состоянием более одного миллиона долларов выросло на 58 тысяч.

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Автор: Людмила Жерновская