В Германии количество зараженных COVID-19 может быть в 10 раз больше

Ученые обнаружили, что многие люди разносят вирус, хотя сами от него не страдают.

Более чем в 10 раз больше людей в Германии могут быть зараженными коронавирусом. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное на фоне того, как Европа медленно выходит из карантина. Чиновники говорят, что пандемия на континенте, скорее всего, прошла пиковый период.

Как пишет The Guardian, ученые из Боннского университета провели исследования в городе Гангельт, расположенном в районе Гайнсберг, смертность от COVID-19 в котором была одной из самых высоких в Германии. Они взяли образцы у 919 случайных людей. На основе результатов ученые подсчитали, что примерно 15% жителей Гангельта были заражены, а уровень смертности составлял 0,37%. Если перенести это на общенациональный масштаб, это означает, что вероятно примерно 1,8 миллиона жителей Германии были заражены. Хотя официальные цифры говорят о 160 тысячах случаев.

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При этом, среди тех, у кого ученые обнаружили коронавирус во время исследования, у каждого пятого не было никаких симптомов. Это подчеркивает необходимость придерживаться социального дистанцирования и гигиены.

"Каждый якобы здоровый человек, с которым мы встречались, был носителем вируса, хотя сам того не знал", - сказал глава института гигиены и общественного здоровья Боннского университета Мартин Екснер.