В ЕС заметили, что 20 стран уже прошли через пик пандемии коронавируса
Первая волна распространения опасного коронавируса "прошла через пиковую точку" в 20 странах ЕС и Европейской экономической зоны. В этом уверены в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний (ECDC).
Однако, как пишет Politico, европейское ведомство предостерегло, что не стоит отменять все меры карантина слишком быстро.
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"Быстрое снятие мер карантина без надлежащего мониторинга и развертывания возможностей систем здравоохранения может вызвать резкое восстановление устойчивой передачи вируса в общинах", - предостерегла директор ECDC Ендреа Аммон. Она также поддержала план Еврокомиссии по мерам сдерживания коронавируса.
Политика социального дистанцирования оказалась успешным способом сократить передачу COVID-19. В ЕС, странах Европейской экономической зоны и в Великобритании уровень заболеваемости за период с 8 апреля сократился на 18%.
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В ECDC считают "умеренным" риск возобновления распространения коронавируса в случае постепенной отмены ограничений. Однако, в случае снятия карантина без должных мер предосторожности и повышения готовности систем здравоохранения такой риск "очень высокий".