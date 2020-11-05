Во вторник умерло 223 человека с СOVID-19 - это новый максимум с начала эпидемии.

В среду, 4 ноября, в Чехии обнаружили 15 729 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

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Во вторник, 3 ноября, умерло 223 человека с СOVID-19, что стало новым максимумом с начала эпидемии. Всего с марта умерло 4133 инфицированных коронавирусом. Госпитализированы 8300 пациентов с инфекцией, из них 1244 - в тяжелом состоянии.

Отмечается, что ранее динамика распространения эпидемии в стране замедлилась, но с понедельника снова начала расти.

По прогнозам министра здравоохранения Яна Блатны, в ближайшие дни количество госпитализаций будет только повышаться, и улучшения ситуации можно ожидать не ранее чем через 14 дней.

Коронавирус в Украине: новости

По состоянию на утро, 5 ноября, в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Кабинет министров пока не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здании и транспорт.

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Автор: УНИАН