Ослабить карантинные ограничения в Австрии могут уже в декабре.

В Австрии с 3 ноября из-за новой волны коронавируса вводят жесткие карантинные ограничения.

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Об этом сообщает ТСН.ua cо ссылкой на заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца.

"В частности, со вторника закроют заведения общественного питания и гостиницы. Все рестораны в Австрии будут работать только на вынос, а отели смогут принимать только гостей, путешествующих по работе", - говорится в сообщении.

Комендантский час в Австрии

Отмечается, что также в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00. Учащихся старших классов и студентов переводят на дистанционное образование. А вот детские сады остаются открытыми.

"Кроме того, закрываются для посетителей театры, музеи и развлекательные заведения, бассейны и фитнес-студии. Но парикмахерской или косметические студии будут работать при условии один клиент на десять квадратных метров", - подчеркивает издание.

Граждане тоже должны воздерживаться от поездок в общественном транспорте, соблюдать социальной дистанции, носить маски.

Австрийский премьер пояснил, что таким образом власти пытаются не допустить распространения коронавируса. В то же время, в правительстве надеются, что смогут ослабить ограничения в декабре.

Что этому предшествовало

В Австрии на этой неделе за сутки было выявлено рекордное количество больных - 5627 человек.

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Автор: УНИАН