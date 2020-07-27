Страны не должны держать границы закрытыми из-за коронавируса - ВОЗ

В ВОЗ отметили, что закрытие международных границ не является "устойчивой стратегией" для мировой экономики.

Страны не должны держать границы закрытыми из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает НВ со ссылкой на CBS News.

На брифинге в понедельник, 27 июля, Райан сказал, что страны не могут постоянно держать границы закрытыми.

"Для отдельных стран будет почти невозможно держать границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна открыться, люди должны работать, торговля должна возобновиться…", - отметил он.

По его словам, закрытие международных границ не является "устойчивой стратегией" для мировой экономики.

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Райан призвал страны принимать комплексные меры, основанные на том, как распространяется коронавирус в отдельной стране - он объяснил, что в случае с COVID-19 невозможно выработать единый глобальный подход, который бы отвечал всем требованиям. Из-за того, что после смягчения ограничений в некоторых странах начались новые вспышки коронавируса, правительства задумались о повторном закрытии границ.

Страны Евросоюза постепенно начали открывать границы после локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. 16 июля Европейский Союз обновил список стран, гражданам которых рекомендуют открыть границы стран-членов ЕС. Украины в этом списке по-прежнему нет.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизни она разрушила. Он также сказал, что в условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, "может быть вопросом жизни и смерти".

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