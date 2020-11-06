Начиная с 9 ноября на 30 дней в стране вводится комендантский час

Румыния усилила карантинные ограничения и ввела ночной комендантский час после того, как в стране впервые зарегистрировали более 10 тысяч заражений коронавирусом.

Решение об этом принял национальный комитет по чрезвычайным ситуациям, сообщает Европейская правда со ссылкой на Digi24.

Начиная с 9 ноября на 30 дней в стране вводится комендантский час с 23:00 до 05:00. Из общего запрета есть ряд исключений - если это поездка для неотложного получения медицинской помощи или приобретение лекарств, уход за близкими родственниками или сопровождение ребенка, поездка с или на работу. Также комендантский час не распространяется на людей, совершающих поездку между регионами.

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Все школы переводят на дистанционное обучение, но детсады пока останутся открытыми.

Также запрещаются вечеринки и семейные празднования с гостями.

Должны приостановить работу все крытые продовольственные рынки, а время работы магазинов ограничивается до 21:00 - кроме аптек, заправок и компаний, работающих на доставку.

Всем государственным и частным компаниям рекомендуется перевести работников на дистанционную работу, а там, где это невозможно - сместить рабочие часы, чтобы не создавать "час пик" в общественном транспорте.

Маски являются обязательными в общественных местах на всей территории страны за исключением детей в возрасте до 5 лет.

После завершения 30-дневного срока ограничения пересмотрят и, в зависимости от ситуации, продлят или ослабят.

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Автор: УНИАН