Президент США Дональд Трамп в очередной раз использовал свой известный лозунг: «Сделаем Америку снова великой».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал «победу» и «большой прогресс» со следующей недели.

Об этом президент США написал в Twitter.

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«Мы добились большого прогресса. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой», - заявил президент США.

"Мы выигрываем", - подчеркнул Трамп.

При этом он не уточнил, в какой сфере будет победа и прогресс: это касается разработки вакцины от коронавируса, или судебных исков в связи с выборами президента.

Вакцина от COVID-19: Что известно

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса добились лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-м.

Трамп подал ряд судебных исков, в которых пытается оспорить результаты выборов президента США 3 ноября.

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Автор: Виталий Саенко