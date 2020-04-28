В Люксембурге все население протестуют на коронавирус

Проверить граждан на наличие заболевания планируют за месяц.

Правительство Люксембурга намерено провести тестирование всего населения страны на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Отмечается, что начать общее тестирование Люксембург планирует 19 мая и провести его в течение месяца.

Имея возможность делать до 20 тысяч тестов в день, страна надеется протестировать всех граждан за один месяц - а речь идет о 600 тысячах человек.

Первыми тестирование планируют провести среди студентов и преподавателей.

От начала пандемии коронавируса в Люксембурге было зарегистрировано 3 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 88 летальных.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.