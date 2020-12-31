Королева Елизавета Вторая поставила печать на соглашении Великобритании и ЕС о торговле и сотрудничестве. Ранее его одобрил британский парламент.

Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу.

Как сообщает DW, королева Великобритании Елизавета Вторая поставила печать на документе в ночь на четверг, 31 декабря.

Читайте такжеПалата общин Великобритании поддержала торговое соглашение с Евросоюзом

Несколькими часами ранее сделка Лондона и Брюсселя об отношениях после "брекзита" была одобрена обеими палатами британского парламента.

Все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) 29 декабря одобрили временное применение соглашения с 1 января 2021 года. На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали документ, позднее это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Европарламент ратифицирует соглашение по "брекзиту" задним числом в начале 2021 года.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания формально вышла из Евросоюза еще 31 января этого года, однако фактически до 31 декабря она продолжает сосуществовать с ЕС практически на старых условиях.

Переговоры о будущем партнерстве начались 2 марта.

24 декабря Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря этого года. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

30 декабря, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

30 декабря 2020 года Палата общин (нижняя палата парламента) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поддержала соглашение о торговле и сотрудничестве с Европейским Союзом.

31 декабря завершается переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе. При этом британская сторона обязана следовать правилам Евросоюза во всех сферах, однако не участвует в принятии решений в ЕС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская