Королева Британии и ее супруг герцог Эдинбургский получили прививку от коронавируса.
Читайте такжеБритания установила новый антирекорд по смертности от COVID-19Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
"В субботу супруги монархов получило первые дозы вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные сообщения, касающиеся состояния здоровья членов королевской семьи, являются достаточно редкими.
Сообщается, что королева решила, что информацию следует обнародовать, чтобы предотвратить неточности и дальнейшие спекуляции.
Монаршие супруги присоединились к более чем миллиону человек, которые уже получили прививки.
Инъекции вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.
Королева и принц Филипп провели тихое Рождество в своей резиденции в Беркшире, отказавшись от традиционных собраний королевской семьи в Сандрингеме.
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