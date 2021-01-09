Королева с мужем присоединились к более чем миллиону человек, которые уже получили прививки.

Королева Британии и ее супруг герцог Эдинбургский получили прививку от коронавируса.

Читайте такжеБритания установила новый антирекорд по смертности от COVID-19Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"В субботу супруги монархов получило первые дозы вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные сообщения, касающиеся состояния здоровья членов королевской семьи, являются достаточно редкими.

Сообщается, что королева решила, что информацию следует обнародовать, чтобы предотвратить неточности и дальнейшие спекуляции.

Монаршие супруги присоединились к более чем миллиону человек, которые уже получили прививки.

Инъекции вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.

Королева и принц Филипп провели тихое Рождество в своей резиденции в Беркшире, отказавшись от традиционных собраний королевской семьи в Сандрингеме.

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Автор: УНИАН