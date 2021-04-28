Инцидент между кораблями ВМС США и КСИР произошел в Персидском заливе.

Корабли Военно-морских сил США открыли предупредительный огонь при приближении к ним иранских катеров Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

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Инцидент произошел в Персидском заливе, сообщает lb.ua со ссылкой на ВМС США.

Отмечается, что два американских корабля (Firebolt и Baranoff) проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах.

К ним на расстояние около 62 метров приблизились три иранских быстроходных катера.

"С американских кораблей поступил ряд предупредительных сигналов по радиосвязи и громкоговорителям, но иранские катера не отреагировали. После этого из Firebolt был произведен предупредительный выстрел, и суда ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от судов США", - сообщают ВМС США.

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Автор: Александр Топчий