Тело Завизенова было найдено на участке в его загородном доме.

В Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден "экс-министр" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР" Константин Завизенов. Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.

Как отмечает телеграм-канал со ссылкой на свои источники, тело "экс-министра" "ЛНР" Константина Завизенова было найдено в Истринском районе на участке в его загородном доме.

"Он скончался о ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына, несколько охотничьих ружей. По словам ребенка, отец пил водку и беседовал с ним о жизни. Потом он планировал уехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку", – сказано в сообщении.

Видео дня

Кто такой Константин Завизенов

Константин Завизенов является уроженцем российского города Пермь. 50-летний россиянин работал в инвестиционных департаментах Минэнерго РФ, Минпромэнерго РФ, а также в концерне "Росэнергоатом".

Как отмечает ВЧК-ОГПУ, с 2010 по 2016 год Завизенов был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС". Это крупнейшая в России энергетическая компания, которую в 2010 году возглавил сын хранителя активов Путина – Борис Ковальчук.

В августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности незаконного формирования "ЛНР".

Вас также могут заинтересовать новости: