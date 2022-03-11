Средства пойдут на помощь в гуманитарной, оборонной и экономической сфере.

Сенат США одобрил выделение 13,6 миллиарда долларов помощи для Украины.

Об этом сообщает CNN.

Пакет чрезвычайной помощи предусматривает, в частности, помощь Вооруженным силам Украины, беженцам, увеличивает полномочия президента по передаче оборонной техники Украине и другим союзным странам.

Также законопроект предусматривает применение санкций.

Теперь документ отправят на подпись Байдену.

Накануне спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что на 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь "верхушкой".

Накануне проект одобрила Палата представителей США.

Российско-украинская война

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию Вооруженных сил РФ на всех направлениях.

В частности, в течение дня 10 марта оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В связи со значительными потерями личного состава и снижение темпов наступления - продолжают формировать резерв на территории РФ.

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