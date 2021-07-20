Композитор церемонии открытия Олимпиады в Токио ушел из команды из-за того, что издевался над одноклассниками в детстве.
Об этом пишет BBC.
Ещё в 1994 году Кейго Оямада признался в интервью музыкальному журналу, что издевался над одноклассниками с физическими недостатками. Тогда он заявил, что не жалеет об этом.
Когда интервью всплыло, японцы потребовали, чтобы 52-летнего композитора отстранили от Олимпиады.
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"Я с болью осознаю, что моё участие в качестве музыканта в Олимпиаде и Паралимпиаде будет непродуманным шагом в глазах многих людей", - заявил Оямада.
Олимпиада в Токио
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
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