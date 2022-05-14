РФ очень сильно завязана на институтах, отметил юрист.

Российский юрист и правозащитник Марк Фейгин считает, что Российскую Федерацию неизбежно ждет распад в случае обрушения властных институтов.

В РФ армия была институтом, на который вроде бы должны были равняться, рассказал эксперт в интервью одному из каналов.

Собеседник отметил, что Владимир Путин тоже является властным институтом - это президентский институт.

"…И вообще конструкция постсоветской России, она же очень сильно на институтах завязана - ФСБ (Федеральная служба безопасности - Ред.), армия… Вот обрушение институтов, оно приведет к неизбежному распаду…", - заявил юрист.

Ранее Марк Фейгин говорил, что в РФ вся система власти "заточена" под Владимира Путина, и без него в государстве не смогут удержать ситуацию.

По мнению правозащитника, страны Запада сделают все, чтобы после Путина в России к власти не пришел такой же злодей, в частности, "ввалят любые деньги в партизанские движения, в сепаратизм".

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