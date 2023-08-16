Министр обороны Китая Ли Шанфу проводит официальный визит в Россию и Беларусь с 14 по 19 августа. Куда он обязательно заедет в Беларуси? Как минимум, с инспекцией он посетит производства вооружений на китайских технологиях. И тут имеем два адреса.

Первый - Завод точной Механики (Дзержинск) - производство РСЗО "Полонез". Для украинской аудитории - концепция комплекса аналогична известному HIMARS, но базовая ракета имеет дальность 300 км. Китайского гостя будет интересовать, что сделано, что может быть сделано еще.

Второй - малозаметное и малоизвестное, но технологичное и активно развивающееся предприятие НПОО "ОКБ ТСП", которое имеет юридический (но не физический) адрес в здании Госвоенпрома по пр. Независимости 115. Министр поедет на производство. Потому что эта фирма - автор беларуской модернизации ЗРК БУК - БУК-МБ3К, в котором от изначального БУКа мало что осталось.

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Соответственно, слово Пекина в вопросах продажи комплексов - ключевое

Но самое интересное там (кроме, собственно, электронной начинки, антенны и АСУ) - ракета 9М318, в которой (как говорят) используется китайское ракетное топливо (хотя, вероятно, модернизация китайского), беларуский двигатель и активная головка самонаведения. Так вот, ракета способна поражать баллистические ракеты. Правда, на встречных курсах и в радиусе 70 км.

Оба образца вооружений - Китай. Соответственно, слово Пекина в вопросах продажи комплексов - ключевое. И тут стоит вспомнить, например, Африку.

Кроме того, КНР интересуют беларуские наработки в области оптоэлектроники. И тут есть, за что торговаться. Но это вопрос одного дня.

В частности, КНР будет интересовать, как вписать беларускую армию в силовую компоненту ШОС, как постепенно привязать к себе

Дальше - военные части, на вооружении которых стоит техника с китайскими корнями. И вечер второго дня (или, если останется на 19 число, третий день) - разговор по существу о будущих проектах.

В частности, КНР будет интересовать, как вписать беларускую армию в силовую компоненту ШОС, как постепенно привязать к себе. Но последнее - дело очень отдаленной перспективы.

Одним словом, будет, за чем следить. И будет повод немного улыбнуться с потуг беларуской пропаганды обойтись общими фразами и показом "возложения цветочков" к советским монументам.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего