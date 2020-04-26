СМИ рассказали о состоянии Ким Чен Ына после операции на сердце: "превратился в овощ"

Утверждается, что прибывшие в Пхенъян китайские медики ничем не смогли помочь диктатору.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын после провальной операции на сердце находится в тяжелом, практически вегетативном состоянии.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на японскую газету Shukan Gendai.

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Издание со ссылкой на вызванного в Северную Корею китайского врача сообщило, что во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Его срочно госпитализировали, и почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 китайских медиков с оборудованием.

По словам собеседника издания, северокорейские врачи понимали, что медлить нельзя, и решили самостоятельно провести процедуру стентирования сосудов сердца. Операцию доверили провести хирургу-кардиологу, много лет проучившемуся в Китае, но у того возникли проблемы.

Отмечается, что врач сильно нервничал, у него буквально дрожали руки. Кроме того, он никогда не оперировал пациента с такой степенью ожирения, как у Ким Чен Ына. В итоге, стент поставили лишь через восемь минут.

По данным издания, за это время вождь «превратился в овощ», и осмотревшие его китайские медики уже ничем не смогли помочь.

Напомним, последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ын после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.