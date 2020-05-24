Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия
07:16, 24 мая 2020Мир
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Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания.
Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета / фото REUTERS
Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу по обсуждения вопроса сдерживания ядерной войны.
Об этом сообщает агентство KCNA.
По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.
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В рамках заседания была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя «использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости».
Сообщения о публичном появлении главы КНДР стали первыми за последние три недели. До этого Ким Чен Ын лично присутствовал на открытии завода по производству удобрений, которое прошло в начале мая.
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