Занят: в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын работает с документами

Новых фотографий Ким Чен Ына по-прежнему нет.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын не появляется на публике, так как работает с документами.

Об этом сообщила в понедельник, 27 апреля, центральная газета народной республики "Нодон синмун", передает ТАСС.

По их словам, Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом, когда он это сделал, не указано.

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"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", - отмечается в статье.

"Нодон синмун" также не публикует новых фотографий Ким Чен Ына.

Напомним, последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.