Отмечается, что таким поступком Париж показывает дружбу и поддержку украинской столице, которая сейчас борется за свою свободу.

Совет Парижа единогласно проголосовал за почетное гражданство города Киева. Отметим, что этот знак отличия впервые вручен городу, а не человеку.

Об этом сообщила городская голова Парижа Анна Идальго в Twitter.

По ее словам, таким поступком Париж показывает дружбу и поддержку украинской столице, которая сейчас борется за свою свободу.

Отметим, что президент Владимир Зеленский поддерживает контакт с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее Франция вслед за ЕС ввела санкции против Центробанка России. Французское правительство заморозило активы Центрального банка РФ на сумму 22 миллиарда евро.

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