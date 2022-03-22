Киев стал "почетным гражданином" Парижа / фото REUTERS
Совет Парижа единогласно проголосовал за почетное гражданство города Киева. Отметим, что этот знак отличия впервые вручен городу, а не человеку.
Об этом сообщила городская голова Парижа Анна Идальго в Twitter.
По ее словам, таким поступком Париж показывает дружбу и поддержку украинской столице, которая сейчас борется за свою свободу.
Отметим, что президент Владимир Зеленский поддерживает контакт с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее Франция вслед за ЕС ввела санкции против Центробанка России. Французское правительство заморозило активы Центрального банка РФ на сумму 22 миллиарда евро.