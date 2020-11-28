Власти Северной Кореи казнили двух чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии.
Об этом говорится в докладе Национального агентства разведки Южной Кореи, передает Associated Press.
Одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Еще один высокопоставленный чиновник был казнен по обвинению в махинациях с обменом валют.
Читайте такжеКим Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника
В южнокорейском разведсообществе также отмечают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.
Кроме того, в Северной Корее приостановили рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что она может быть заражена коронавирусом.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Северная Корея пугает граждан "коронавирусной" пылью из Китая
- Владельца порночатов в Telegram в Южной Корее приговорили к 40 годам тюрьмы
- Хакеры из КНДР атаковали производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram