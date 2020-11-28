Одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров, а другого - за махинации с обменом валют.

Власти Северной Кореи казнили двух чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии.

Об этом говорится в докладе Национального агентства разведки Южной Кореи, передает Associated Press.

Одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Еще один высокопоставленный чиновник был казнен по обвинению в махинациях с обменом валют.

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В южнокорейском разведсообществе также отмечают, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.

Кроме того, в Северной Корее приостановили рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что она может быть заражена коронавирусом.

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Автор: УНИАН