В Польше полиция разогнала митинг противников карантина: в ход пошел слезоточивый газ (фоторепортаж)
В Варшаве полиция применила слезоточивый газ и физические методы против участников акции за скорейшую отмену карантинных ограничений для бизнеса.
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Как сообщает Reuters, 16 мая сотни протестующих собрались в исторической части города с лозунгами «Работы и хлеба!» и «Все снова будет нормально!».
Отмечается, что в последние недели Польша постепенно ослабляет карантин, чтобы дать экономике импульс. Ожидается, что в понедельник в стране откроются салоны красоты и рестораны, хотя там и будут действовать меры предосторожности.
Но протестующие, которые в последние недели собирались несколько раз, выступают за более быстрое снятие ограничений. Накануне полиция заблокировала проведение запланированного протестного марша, сославшись на запрет проведения массовых собраний во время карантина.
В сообщении полиции утверждается, что полицейские столкнулись с эпизодами агрессии. В ответ они использовали против демонстрантов физическую силу и слезоточивый газ.
Правительство Варшавы заявляет, что ради безопасности некоторые ограничения карантина должны оставаться в силе еще некоторое время.
На 16 мая в Польше подтверждено 18 257 случаев коронавируса, 915 из них – смертельные.
Напомним, по состоянию на 8:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 - за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения. Жертвами коронавирусной болезни стали 311 824 человека.
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