В настоящее время неизвестно, во сколько обойдется такое оборудование "тюрьмы". Однако сейчас территория огорожена забором. Наблюдение будет вести полиция.

В Германии правительство федеральной земли Саксония планирует создать учреждение для "принудительного размещения" злостных нарушителей карантина. Такое учреждение планируют создать в Дрездене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Сейчас принимается решение о расположении нового учреждения. В частности, власти рассматривают здание Центра приема беженцев в Штауффенбергалле, построенное в 2017 году.

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Если решение будет принято в ее пользу, нужно будет существенное переоборудование.

Условия и стоимость размещения пока не уточняются.

Территория нового учреждения будет огорожена забором, а наблюдение в здании в случае реализации инициативы будет осуществлять полиция.

Весной 2020 года министр здравоохранения Петра Кьоппінг хотела сажать нарушителей карантина в психиатрических больницах. Эти планы были отвергнуты.

Министерство социальной политики подтвердило планы реконструкции: "сейчас модернизируется помещение для проживания".

Задержание будет угрожать злостным нарушителям карантина.

"Процедура происходит поэтапно: предупреждение, штраф, судебный приказ", - отметили в министерстве.

Коронавирус в Германии

В Германии 13 января зафиксировали 1244 смерти от коронавируса. Это наибольший суточный прирост за период пандемии.

В итоге немецкий канцлер Ангела Меркель потребовала "очень быстрых действий" в связи с антирекордом по количеству смертей от COVID-19.

Отметим, сейчас в Германии действует локдаун из-за коронавируса. Его могут продлить до апреля.

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Автор: УНИАН