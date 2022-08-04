Именно последний месяц лета ознаменовал одну из самых загадочных и засекреченных катастроф современной России - гибель подводной лодки "Курск".

"Черный август" - диковинное и, казалось бы, новое словосочетание для жителей РФ. Однако на протяжении многих лет именно этот месяц становится для России знаковым в плане трагедий и катастроф.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, впервые об "августовском проклятии" заговорили после путча 1991 года. Трехдневный государственный переворот унесший десять жизней, стал отправной точкой в истории бедствий РФ.

Историк Никита Петров напомнил, что 1991 год Советский союз встретил с огромными трудностями, эти трудности были и экономические, это были и продовольственные трудности.

Еще большие трудности ждали РФ уже в 1998-м. Тогдашний "черный август" ознаменовался крахом рубля: за одну ночь многие россияне потеряли все. Технический дефолт означал, что у государства больше нет денег для погашения заграничных кредитов, выплат пенсий и зарплат своим гражданам. Одним мигом цены взлетели до небес, начался дефицит и продовольственный голод. Инфляция увеличилась в три раза, а доллар подорожал в четыре раза.

Следом за путчами и дефолтом в конце 1990-х в России прокатилась серия терактов. 31 августа 1999-го прогремел взрыв на Манежной площади, унесший жизнь одного человека и ранивший четыре десятка москвичей.

Далее последовал августовский теракт в подземном переходе у метро Пушкинская в Москве, взрывы жилых домов на Каширском шоссе, унесшие 230 жизней. Террористки-смертницы, 24 августа 2004-го подорвавшие 2 самолета со 132 пассажирами. И серия, как их теперь называют в российской прессе, "хлопков" на станциях метро.

"Именно последний месяц лета ознаменовал одну из самых загадочных и засекреченных катастроф современной России - гибель подводной лодки "Курск", - отмечают журналисты. По количеству жертв августовская трагедия стала крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Как говорится в сюжете, "черный август" для Путина никогда не был уж таким темным. В этот месяц президент РФ пытался поднять свой рейтинг на бедах и страхах своего 144-миллионного народа. По такому принципу он начал вторую чеченскую кампанию в августе 1999-го, сделавшую в итоге его президентом. А через 8 лет в том же августе, но уже 2008 года, РФ вторглась в Грузию.

"Но что же сулит России август нынешний? Скорее всего, для большинства жителей РФ светлее он не станет - их ждут традиционные паводки, лесные пожары и песчаные бури. А также очередные пакеты санкций, подорожание продуктов, безработица, тотальный дефицит и штабеля гробов с их близкими погибшими на войне в Украине", - подытожили журналисты.

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