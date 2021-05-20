Германия поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной и выступает за долгосрочную нормализацию ситуации в регионе.

Израиль имеет законное право на самооборону, и Германия считает правильным активное использование им этого права.

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

Она подчеркнула, что Германия в ближневосточном конфликте стоит на стороне Израиля.

При этом она отметила, что Германия хочет внести вклад в поиск дипломатического решения для долгосрочной нормализации ситуации в регионе. Однако, по словам Меркель, одна лишь Германия не может стать "решающим фактором" урегулирования. Искать путь решения проблемы следует совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании и в рамках обсуждения внутри Евросоюза.

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Меркель также раскритиковала позицию Венгрии, блокировавшую совместную резолюцию стран ЕС по израильско-палестинскому конфликту.

Канцлер Германии добавила, что должны быть "непрямые контакты" с радикальным исламистским движением ХАМАС через Египет или другие арабские страны. По ее мнению, без вовлечения ХАМАС в процесс переговоров прекращение вооруженного противостояния невозможно.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Автор: Александр Топчий