"Исторический момент": Израиль и ОАЭ заключили мир, Трамп посодействовал

В совместном заявлении выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Как результат Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана.

Об этом объявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

"Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!" - написал в "Твиттере" президент Трамп.

До этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем, хотя некоторые из них устанавливали неофициальные дипломатические каналы.

Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.

В ответ на заявление Дональда Трампа Биньямин Нетаньяху написал в своем "Твиттере": "Исторический день".

Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией - в 1994-м.

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