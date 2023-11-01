После вмешательства МИД Болгарии россиянин покинул территорию Болгарии 1 ноября.

Из Болгарии выдворили корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака и запретили ему въезд в Евросоюз. Как сообщает Nova.bg, об этом заявили в Государственном агентстве по нацбезопасности (ДАНС).

"Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя ДАНС к гражданину РФ Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворения и запрет на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС", – цитирует издание сообщение ДАНС.

Сообщается, что 29 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в ДАНС, однако он отказался появляться и "спрятался в посольстве РФ". После вмешательства МИД Болгарии россиянин все же покинул территорию Болгарии 1 ноября. Отмечается, что эти действия направлены на защиту нацбезопасности, а не ограничение свободы слова и выражения взглядов.

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