Из-за выстрела обрушилась часть здания, в котором были курицы.

В итальянской провинции Порденоне танк случайно выстрелил в птицеферму.

Читайте такжеВ ЮАР простились с королем зулусов (фоторепортаж)Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Инцидент произошел 18 марта ​​в муниципалитете Виваро.

Хозяева фермы увидели разрушения только на утро следующего дня.

Из-за выстрела обрушилась часть здания, в котором были курицы. Погибло большое количество птиц.

Прокурор провинции начал расследование. Четыре танка, которые принимали участие в учениях, изъяли. Военные не заметили ошибки сразу, потому что выстрел не дал огня.

Отмечается, что ферма расположена на окраине города. Правоохранителям нужно будет выяснить, почему танк "Blindo centauro" стрелял в направлении населенного пункта. Территория, зарезервированная для стрельбы, находится в противоположном направлении.

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Автор: Людмила Жерновская