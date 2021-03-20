В итальянской провинции Порденоне танк случайно выстрелил в птицеферму.
Читайте такжеВ ЮАР простились с королем зулусов (фоторепортаж)Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Инцидент произошел 18 марта в муниципалитете Виваро.
Хозяева фермы увидели разрушения только на утро следующего дня.
Из-за выстрела обрушилась часть здания, в котором были курицы. Погибло большое количество птиц.
Прокурор провинции начал расследование. Четыре танка, которые принимали участие в учениях, изъяли. Военные не заметили ошибки сразу, потому что выстрел не дал огня.
Отмечается, что ферма расположена на окраине города. Правоохранителям нужно будет выяснить, почему танк "Blindo centauro" стрелял в направлении населенного пункта. Территория, зарезервированная для стрельбы, находится в противоположном направлении.
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