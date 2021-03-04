Никаких письменных сообщений в конверте не было.

Бывший глава итальянского правительства Маттео Ренци получил конверт с двумя гильзами для огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на La Repubblica.

Конверт был отправлен непосредственно в Сенат, членом которого является Ренци. Никаких письменных сообщений по данным источников в нем не было.

Все партии, начиная от ультраправой "Лиги" и заканчивая "Движением 5 звезд", включая "Forza Italia" и "Демократическую партию" выразили свою солидарность с бывшим премьер-министром (2014-2016 годы).

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Политики осудили атмосферу ненависти вокруг Ренци.

Маттео Ренци, который в январе вызвал политический кризис, "подорвал" коалицию тогдашнего главы правительства Джузеппе Конте, который был вынужден подать в отставку, сейчас непопулярен в Италии.

Согласно опросу, проведенному Ipsos в конце февраля для главной итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, в списке 12 политических деятелей первое место занимает министр здравоохранения Роберто Сперанца с 40% позитивными оценками, а последнее Маттео Ренци с лишь 12% положительных мнений.

Отметим, что письмо с пулями для оружия - типичное средство запугивания политиков и крупных бизнесменов в Италии.

Правительство в Италии: что известно

Маттео Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра Италии в декабре 2016 года. Он заявил о намерении сложить свои полномочия после референдума, на котором большинство итальянцев высказались против предложенной премьер-министром конституционной реформы.

Преемником Ренци на посту премьера стал Паоло Джентилоне, который в его правительстве был министром иностранных дел.

В январе 2021 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о своей отставке президенту Италии Серджио Маттарелла.

Через несколько недель в стране было сформировано правительство во главе с Марио Драги.

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Автор: УНИАН