Власть поражена российским вторжением в Украину и хочет помочь.

В министерстве юстиции Ирландии объявили о немедленной отмене визового режима с Украиной.

Об этом сообщили на сайте правительства страны.

"Люди, которые рассматривают возможность выезда из Украины и поездки в Ирландию, могут в ближайшее время делать без визы, если они считают поездку безопасной. У тех, кто путешествует в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней после прибытия, чтобы урегулировать свое положение", - говорится в сообщении.

Комментируя это заявление, министр Хелен Макенти сказала:

"Я поражена российским вторжением в Украину и неоправданным и неспровоцированным нападением на демократическое суверенное государство в Европе. Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем играть свою роль, помогая им в трудную минуту. Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией".