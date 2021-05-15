С помощью удаленной работы власти надеются побудить ирландцев оставаться в пригородных районах или переезжать в них.

Ирландское правительство собирается возрождать сельскую экономику за счет привлечения большего числа людей к работе удаленно.

Миграция населения из деревень в города является давней проблемой страны, пишет CNBC. Однако на фоне пандемии COVID-19 власти надеются побудить людей оставаться в сельской местности или переезжать в нее.

Читайте такжеУснул и переплыл на льдине Атлантику: у берегов Ирландии засняли редчайшее появление моржа (видео)План предусматривает оказание финансовой поддержки местным властям для превращения пустующей недвижимости в центры для удаленной работы. По всей стране собираются создать более 400 таких центров.

Среди предпринимателей, которые уже перевели своих сотрудников на удаленку и сами перебираются из больших городов в сельские районы, существует мнение, что удаленная работа действительно может помочь сельской местности - и деревням тоже есть что предложить людям в ответ.

В то же время предприниматели отмечают, что кроме создания самих центров удаленной работы усилия властей должны быть сосредоточены также на том, как работников, пользующихся этими центрами, можно будет интегрировать в местную жизнь.

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Перевод: Катерина Комолова