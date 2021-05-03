Заболевший опасным видом коронавируса дипломат был доставлен в Польшу специальным самолетом.

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.

Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что дипломат уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Данную информацию подтвердил вирусолог Кшиштоф Пирч.

Читайте такжеНикто не в безопасности: Великобритания передаст Индии тысячу аппаратов ИВЛДипломат, заболевший опасным видом коронавируса, был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми, пишут СМИ.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным Впервые его обнаружили в Индии.

Коронавирусный кризис в Индии

В индийских мегаполисах ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.

Эксперты боятся, что катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажется.

Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.

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Автор: Ольга Робейко